Sembrava essersi ripreso da quella malattia che lo aveva preso di mira. Ma domenica scorsa il giovane volontario della Croce Rossa, Salvatore Crisanti, si è spento a soli 25 anni, nel giorno del suo compleanno, dopo che un’emorragia cerebrale aveva complicato la situazione.

Un dolore condiviso dal mondo del volontariato, dalla Protezione Civile, dall’Amministrazione Comunale e dall’intera comunità di Campofelice di Roccella che ricorda il ragazzo come un giovane buono, generoso, sempre disponibile e con il sorriso sulle labbra. Un ricordo splendido di una persona buona, di quelle davvero indimenticabili.

E indimenticabile Salvatore lo sarà per quelle persone che riceveranno i suoi organi, alle quali ha donato una speranza di vita. Lui, consapevole e cosciente, in un ulteriore gesto di altruismo verso il prossimo, come tanti ne ha fatti nella sua troppo breve esistenza, aveva acconsentito alla donazione di cuore e fegato. Il prelievo è avvenuto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo da dove gli organi sono stati trasferiti all’Ismett.