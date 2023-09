Oggi, sabato 2 settembre, con inizio alle 16:30, verrà allocata un’Installazione interattiva nella città abbandonata di Gioiosa Guardia, Gioiosa Marea.

Un’iniziativa importante in una città abbandonata di rilevanza storico-archeologica, che sarà possibile visitare in una ricostruzione digitale in realtà immersiva. L’evento si concluderà con un Reading a cura del Parco archeologico di Tindari.

Anche se il trasferimento di Gioiosa Guardia dalla montagna alla costa, avvenuto oltre due secoli fa ebbe ragioni diverse dall’attuale abbandono dei centri e delle aree interne nel paese, l’intenzione è di utilizzare questa occasione per la promozione di studi, di iniziative private, ma soprattutto istituzionali per la sensibilizzazione sullo spopolamento dei centri montani, divenuto ormai drammatico.

A tale fine si terrà in contemporanea una tele conferenza tra esperti e amministratori.

L’evento è patrocinato dal Comune di Gioiosa Marea, Ordine e fondazione Architetti di Messina, Comune di Piraino, Associazione Pro Loco Tindari, Fondazione Fiumara d’arte.