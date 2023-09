È stata trovata in una spiaggia di Messina in evidente difficoltà la piccola tartaruga salvata dalla Capitaneria di Porto.

La segnalazione è arrivata intorno alle 13 di ieri alla sala operativa ed è subito intervenuta la pattuglia terrestre della guardia costiera. Recuperata la tartaruga è stato allertato il Centro di recupero tartarughe dI Brancaleone per le cure necessarie.

“Quando avvistate specie protette in difficoltà o ferite, e a rischio estinzione, come delfini, cetacei e tartarughe marine, avvisateci subito per attivare la rete dei soccorsi”.