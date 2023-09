Naso – I “Nomadi” hanno incantato il numeroso pubblico presente al proprio concerto ieri sera, svoltosi in Piazza Roma in occasione della Festa di S. Cono, concittadino e Patrono del Comune di Naso.

Lo spettacolo musicale del gruppo è stato preceduto dalle celebrazioni solenni; in mattinata è stata celebrata la Santa Messa da Don Antonio Lo Presti, neo arciprete di Sant’Angelo di Brolo, e in seguito ha preso il via la processione per le vie del paese e di Bazia. Nel pomeriggio si è tenuta l’offerta dei voti ed è stata celebrata un’altra Santa Messa, stavolta nella Chiesa di Bazia.

L’esibizione dei “Nomadi” ha preso il via intorno alle ore 22:00 ed è stata seguita dallo spettacolo dei giochi pirotecnici. Il gruppo ha cantato alcuni dei brani più celebri degli 82 album, tra cui: “Io vagabondo“, “Dio è morto“, “Ho difeso il mio amore”, “Un pugno di sabbia”, “Crescerai”, “Io voglio vivere”, “Sangue al cuore”, “Dove si va”. I “Nomadi” hanno fatto cantare e ballare il pubblico, leggendo i cartelloni e i messaggi dei propri fans.