Sono arrivati da tutta la Sicilia, alcuni hanno preso posto già dal primo pomeriggio per il concerto dei The Kolors che ha letteralmente infiammato il Lungomare di Cefalù.

Un’esplosione di musica e spettacolo ha chiuso la rassegna di eventi live che ha portato in scena, nella perla normanna, grandi nomi della musica italiana. Stracolma l’area del concerto che poteva contenere 4500 spettatori, giovani e meno giovani, per un’organizzazione che ha comunque retto nonostante il boom di presenze.

Dopo l’esibizione di alcuni artisti, puntali e scortati tra la folla in delirio sono arrivati sul palco i tre talentuosi artisti. In scaletta i loro grandi successi e un ricco repertorio per un’ora e mezza di puro divertimento.

Un concerto che non ha deluso le aspettative, quando è arrivata “Italodisco” tanti non si sono fatti sfuggire l’occasione di riprendere il tormentone dell’estate, poi cantanto e ballato anche a fine concerto.

E poi, emozione e note, le torce dei telefoni e un’onda di luce a ritmo di musica. Come il Festivalbar, il concerto dei The Kolors è diventato davvero l’evento più atteso dell’anno.