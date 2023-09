Come ogni anno. Fede, commozione, lacrime. Lacrime che sanno di devozione, di ricordi di un tempo ormai lontano ma ben impresso nella memoria come un marchio a fuoco.

San Cono Abate ha ricevuto l’omaggio della Città di Naso tra occhi lucidi ed emozioni infinite nel giorno che segna il ritorno tra le vie cittadine. Una processione partecipata, come sempre. C’era anche Vincenzo Agostino in Chiesa, quell’uomo con la barba bianca lunga che non taglierà fin quando non otterrà giustizia per la morte di suo figlio Nino e di sua nuora Ida Castelluccio, barbaramente uccisi dalla mafia. Ida era in stato di gravidanza.

San Cono è tornato tra la sua gente con la pesante vara portata con passione e fede da 20 portatori nel centro storico fino alla chiesa di contrada Bazia. Come sottofondo un grido, un coro che non è solo tradizione ma autentica invocazione: “Na vuci viva, razzii San Conu”.

Stasera, invece, l’atteso concerto dei Nomadi.