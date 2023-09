Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata su tutta la Sicilia con possibile instabilità nelle pre centrali della giornata.

I venti spireranno deboli orientali, in attenuazione. Temperature sempre stazionarie o in leggero aumento. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà da quasi calmo a poco mosso così come lo Ionio. Canale da poco mosso a mosso. Poco mosso il Mare di Sicilia.