Potenziato in questo fine settimana il servizio di bus navetta per consentire ai visitatori di raggiungere in maniera più agevole il centro cittadino, che come sempre sarà isola pedonale, ma che sarà anche sede degli spettacoli previsti in occasione della Festa di Santo Stefano.

Nelle giornate di oggi e domani saranno infatti operativi ben quattro bus navetta sempre gratuiti (in aggiunta al trenino) che faranno la spola sempre dalle due aree di parcheggio previste (riviera di Ponente e piazza 25 Aprile) e, novità di questa settimana, anche dal parcheggio del nuovo Palasport messo a disposizione nell’occasione dall’Amministrazione comunale per consentire a coloro che giungeranno dall’asse viario di uscire dallo svincolo Ponente e poter parcheggiare tranquillamente in via Valverde, trovando la navetta che li porterà al centro. Il servizio sarà operativo tutte le sere dalle 19,30 all’1,00

Ecco il dettaglio delle linee.

Linea Ponente: Partenza dall’area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fermate nell’ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Colombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”

Linea Levante: Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mille, Piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.

Linea Palasport: Riviera di Ponente e Piano Baele.

L’isola pedonale interesserà la zona compresa tra via Luigi Rizzo (praticamente dalla rotatoria di via dei Mille) e la marina Garibaldi incrocio con via Colombo e scatterà alle 21.