Conclusi durante la notte i lavori di riparazione delle condotte idriche adduttrici che servono le zone del centro nord della nostra Città.

Le squadre dei tecnici hanno operato senza sosta anche in nottata per assicurare i minori disagi possibili all’utenza. La distribuzione idrica oggi sta tornando alla normale programmazione in gran parte delle zone interessate e domani, sabato 2 settembre, l’erogazione sarà regolare in tutte le altre aree servite.

“Gli utenti potranno seguire sempre gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687722 o sulla pagina social https://www.facebook.com/amamspa”, ricorda l’Amam