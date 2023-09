Santa Lucia del Mela – Il progetto Borgo Sacro di Santa Lucia del Mela continua a gettare semi. In particolare si stanno svolgendo alcuni incontri, rivolti alla cittadinanza e alle imprese in particolare, per dare informazioni in merito al bando del PNRR.

Il 5 settembre a partire dalle ore 16.00 si svolgerà l’ultimo incontro informativo.

L’attività di sportello informativo sulle opportunità di impresa nel borgo di Comune di Santa Lucia del Mela si svolgerà presso la biblioteca ubicata nell’ex Carcere borbonico, in piazza Milite Ignoto. A informare le imprese nascenti sarà l’esperto dott. Sergio Amato.

Il progetto Borgo Sacro di Santa Lucia del Mela è tra i 294 Borghi vincitori del “Bando Borghi”.

In questa fase gli esperti aiutano gli imprenditori a sviluppare l’idea imprenditoriale nel borso, a costruire il business plan e soprattutto nella presentazione della domanda.

Cosa è il Borgo Sacro? Si tratta di una iniziativa di fondamentale importanza per tutti coloro che decidono di investire su Santa Lucia del mela e sul suo borgo, avviando un’attività ad esempio.

il progetto che prevede innanzitutto un recupero del patrimonio storico/religioso, tenendo sempre a mente la ricchezza dell’arte luciese. Il recupero degli immobili inoltre permetterà ad esempio una impresa del territorio di poter trovare un luogo dove poter avviare la propria attività. Ecco quindi che c’è un ulteriore finanziamento di 800 mila euro che serviranno a finanziare 10 Start-up o imprese che decideranno di investire nel territorio. Queste imprese verranno finanziate con un importo di 75 mila euro, per la prima volta a copertura integrale dei costi, se l’impresa viene promossa da una donna o un giovane, mentre a copertura del 90% dei costi negli altri casi. Ovviamente il bando è riservato a chi vuole fare impresa a Santa Lucia del Mela. L’attività imprenditoriale inoltre dovrà avere coerenza con il “Borgo sacro”.