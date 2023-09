Una tragedia che adesso è in cerca di risposte ai tanti perché. Soprattutto a quelli dei familiari che, dalla notte di ieri, non riescono a darsi pace.

La Procura di Ivrea sembra andare verso l’ipotesi di omicidio e disastro “con dolo eventuale”, più grave rispetto al reato colposo per cui è stato inizialmente aperto il fascicolo. Ipotesi alla quale la Procura guidata dalla Procuratrice Capo Gabriella Viglione sarebbe giunta dopo il riscontro “gravi violazioni delle procedure di sicurezza” nella prima analisi del materiale sequestrato.

Sotto la lente i possibili difetti di comunicazione che hanno portato la squadra di operai a lavorare sui binari, nonostante non fosse arrivato il nulla osta all’avvio del cantiere. La circolazione non era stata bloccata e il semaforo per i treni era ancora verde. Il fascicolo è al momento contro ignoti, ma a breve potrebbero comparire i primi nomi iscritti sul registro degli indagati.

Due i superstiti della tragedia. Il caposquadra Andrea Girardin Gibin, 50 anni, di Borgo Vercelli, ha raccontato ancora scosso ai giornalisti “Ho visto la morte in faccia. Il treno non l’ho neanche sentito arrivare. Ho alzato lo sguardo e sono stato abbagliato dalle luci del convoglio. Mi sono lanciato in avanti, sul secondo binario. Lo spostamento d’aria provocato dal treno mi ha buttato a terra”.

Distrutti da dolore, dalla disperazione, anche i due macchinisti. Prima sono rimasti immobili sulla locomotiva. Impietriti, paralizzati. Poi sono scesi e hanno cominciato a urlare disperati, racconta qualcuno. Sono sotto shock e ieri hanno rifiutato anche la visita dei sindaci di Brandizzo e Chivasso che volevano portare conforto.