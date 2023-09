Il Consiglio Comunale di San Marco d’Alunzio, riunitosi in Seduta ordinaria Lunedì 28 Agosto, ha nominato Francesca Salemi come Revisore Unico dei Conti per il triennio 2023/2026.

Il civico consesso ha poi sorteggiato altri 4 nominativi, che subentreranno al posto del Revisore titolare, in caso di sua rinuncia, in ordine di estrazione; l’elenco sarà formato da Emilia Piddini, Pietro La Perna, Michele Anastasi e Giuseppe Barbaro Ventura.

Il Revisore dei Conti è stato sorteggiato tra 149 istanze, presentate e pervenute presso l’ente comunale nei termini regolari per la consegna. Durante la Seduta Consiliare poi è stata anche approvata una Variazione al Bilancio di previsione finanziario triennale 2023/2025, Competenza 2023 e con l’Aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) dello stesso triennio. La proposta all’ordine del giorno, per cui si evidenzia una variazione di 51.700 euro, è stata attuata con i 7 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza, mentre il componente del gruppo di opposizione Dino Castrovinci si è astenuto. L’argomento gode del parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Antonino Merillo (che adesso verrà sostituito da Francesca Salemi), tenuto conto che l’Amministrazione Comunale può presentare degli stanziamenti di adeguamento sia in entrata che in uscita.