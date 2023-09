Proseguono i servizi della Polizia di Stato effettuati a bordo di acquascooter lungo il litorale di Messina e della sua Provincia, predisposti dal Questore Ioppolo per garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Nei giorni scorsi i controlli delle cosiddette Volanti del Mare hanno interessato lo specchio d’acqua antistante le coste di Giardini Naxos e Letojanni.

Nel corso dei suddetti servizi di vigilanza costiera, gli operatori di polizia hanno percorso 585 miglia nautiche e sottoposto a controllo 46 natanti e 164 persone. Elevate 12 sanzioni amministrative per navigazione sotto costa, mancanza di documenti al seguito, elevato numero di persone a bordo di natanti a noleggio e non, mancato uso del casco di protezione su moto d’acqua.

Sottoposti altresì a controllo due lidi balneari del litorale ionico presso cui sono state riscontrate alcune anomalie che in un caso, in località Taormina, hanno fatto scattare sanzioni amministrative per un ammontare totale di euro 4.128 euro nonché la diffida nei confronti dell’amministratore unico affinché le condizioni di sicurezza dell’attività di balneazione vengano ripristinate.

Rilevata infatti l’assenza di locale idoneo ad uso infermeria e la presenza di presidi medici scaduti; verificata la mancanza del previsto fischietto in dotazione agli assistenti bagnanti nonché la totale assenza della postazione prevista dall’ordinanza della Capitaneria di Porto di Messina, sostituita da un’estemporanea postazione costituita da un ombrellone e due sedie. Gli operatori di polizia hanno infine invitato il personale addetto alla vigilanza a posizionare il pattino di salvataggio di modo che ombrelloni e sdraio non potessero ostacolarne il pronto utilizzo in caso di emergenza.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno nelle prossime settimane.