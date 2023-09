Profondo dolore e tristezza a Sant’Agata Militello per la prematura scomparsa di Gino Machì, morto a soli 42 anni a causa di una terribile malattia.

Gino Machi è ricordato da tutti con sincero affetto, per essere stato nella sua giovane vita un ragazzo sempre allegro e disponibile, pieno di entusiasmo e spirito d’iniziativa, con un sorriso contagioso che rappresentava il suo biglietto da visita in ogni occasione.

Gino Machì è stato tra i promotori ed organizzatori di numerose iniziative legate alle attività sportive e d’intrattenimento, alla musica ed al divertimento per i più giovani, che negli anni hanno riscosso notevole successo. Era sempre impegnato in prima persona, col suo solito entusiasmo, per stimolare e portare avanti idee e progetti che potessero rendere ancor più attrattiva la propria città di Sant’Agata e l’intero hinterland dei Nebrodi. Spesso ha sostenuto le iniziative di Radio DOC che oggi lo ricorda con grande affetto.

La sua prematura scomparsa è stata accolta con sincera commozione e partecipazione da tutta la comunità locale che si è stretta attorno ai familiari. Le esequie saranno celebrate domani, sabato 2 settembre, alle ore 11, presso la Chiesa di San Francesco di Sant’Agata Militello.

Ai familiari esprimiamo il cordoglio della redazione di 98zero e di Radio DOC con in testa l’editore Mauro Giuffrè che ha voluto rivolgere un pensiero a Gino: “Con Gino non ci vedevamo più molto spesso purtroppo, ma quando capitava era sempre come se non ci vedessimo dal giorno prima. Ogni volta era sempre l’occasione per organizzare qualcosa e per fare programmi insieme. Mi mancherà la sua positività”.

(In foto Gino con Chiara Micale e Peppe Sindoni)