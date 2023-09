I tamburi suonano squarciando il silenzio della notte. Le torce illuminano il cammino da percorrere scalzi e con il cuore al cielo. Milazzo volge lo sguardo ai monti e vede una lunga catena luminosa che dall’alto va verso Monforte. Il suono delle zampogne diventa una melodia armoniosa che accompagna quello scrigno prezioso entro cui il sacerdote custodisce gelosamente “U Capidduzzu di Maria”.

È il 1650, precisamente il sabato antecedente la prima domenica di settembre e tutto questo ha inizio. Passeranno i secoli, ma il Capello il sabato antecedente la prima domenica di settembre lascerà sempre l’eremo di Crispino per raggiungere Monforte.

A Monforte San Giorgio torna la processione de “U Capidduzzu di Maria”, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sabato 2 settembre alle 16:00 i Ciaramiddari (suonatori di zampogna) si incontreranno nella frazione di Pellegrino, a Piazza Diga, dove si esibiranno. Alle 19 in punto andranno verso Crispino da dove, alle 19.30, partirà la processione del Sacro Capello.

L’eremo di Crispino

Una storia affascinante quella che circonda tutto l’eremo di Crispino che oggi è un santuario visitabile. Sono i duri anni in cui gli arabi e la loro furia iconoclasta mettono a ferro e fuoco le sacre icone. Siamo nell’anno 964.

Un quadro raffigurante Maria, dipinto su una preziosa tavola di cedro dal Libano, ha bisogno di essere salvato e nascosto. Dove? C’è una grotta nella vallata di Crispino, a Pellegrino, frazione di Monforte San Giorgio. È questo il luogo più sicuro. Lì verrà custodita per secoli e così riuscirà a scampare alla furia araba. Secoli dopo, all’incirca nel XV sec. nascerà la Chiesetta, mentre nel 1507 il grande Antonello Gagini scolpirà, su commissione, la statua di Maria di Crispino.

Nel 1655, nella strada tra Pellegrino e Crispino, fu costruito un arco per richiamare i fedeli di Pellegrino alle funzioni religiose. In quel luogo era avvenuto un miracolo. Qualcosa accecò i cacciatori mentre tentavano di trasferire a Rocca la statua della Madonna. Vicino all’eremo c’è un viottolo che conduce alla grotta dove nascosero il quadro di Maria. Oggi è visitabile.

U Capidduzzu di Maria

Da dove proviene il capello di Maria custodito a Monforte? La sua origine è legata alla storia della Madonna della Lettera. Si tratta infatti di un frammento della ciocca di capelli con la quale Maria legò la lettera che invio ai messinesi. La storia del Capello monfortese ha inizio nel 1642. In quell’anno il sacerdote Paolo Teloia di Randazzo riceve in dono dal Cardinale Ruìz del Val un frammento di capelli di Maria. Paolo Tripla lo dona a sua volta a Padre Antonio Faranda. Pochi anni dopo, nel 1650, Padre Antonio Faranda donerà il frammento del Capello della Vergine all’eremo di Crispino. Questa notizia è appurata secondo gli atti del notaio Federico Dolcetta di Messina.

Una donazione che aveva un vincolo: onorare la reliquia e venerarla nei giorni prestabiliti. Il capello era infatti conteso tra Monforte e Milazzo. Alla fine la spuntarono i monfortesi che dovettero però sottoscrivere un patto. È stato stabilito che ogni anno, il sabato antecedente la prima domenica di settembre, anche in caso di temporale o pioggia, la processione del “Capidduzzu” deve partire dalla Chiesetta dell’eremo di Crispino e raggiungere la Chiesa Madre di Monforte. Se così non fosse e da Milazzo non vedessero le torce in processione in lontananza, il Capello andrebbe assegnato ai milazzesi. Anticamente (prima della nascita della frazione di Pellegrino nel ‘700) la processione partiva da Monforte e andava all’eremo di Crispino (costruito nel ‘400).

Per onorare Maria, negli anni passati, nei paesini limitrofi venivano accesi maestosi fuochi: i cosiddetti “bamparizzi”. Era questo un atto di venerazione verso il Capello. Uno dei bamparizzi vveniva acceso proprio a San Pier Niceto, nei pressi della Chiesa del Carmine, da dove Monforte si vede perfettamente.

Si parla addirittura dell’esistenza di due reliquie, due frammenti dei Capelli che la Vergine Maria donò ai messinesi nella famosa Lettera, e tutti e due appartenevano a Monforte. C’è infatti un documento risalente al XVII secolo e conservato nella chiesa madre di Monforte San Giorgio, che parla di un’altra reliquia di “Mariani Capelli – frasi testuali – avuti dal reverendissimo Pirri dell’Ordine dei Gerosolimitani di San Giovanni di Messina” tenuta nella chiesa, mentre in processione si venerava quello donato da Faranda.

Paganesimo e religione si prendono per mano in un rito che affonda le sue radici nell’antica Grecia e che richiama il mito di Demetra e Persefone. Il cambio delle stagioni, i rituali un prospero raccolto, l’uva nuova e le olive che dovranno essere eccellenti per fare scorte per l’inverno.