Reso nota ieri la composizione del Girone I di Serie D che vedrà impegnate Nuova Igea Virtus e Città di Sant’Agata.

Il girone sarà composto da Afragolese, Canicattì, Portici, Castrovillari, Lamezia, Città di Acireale, Gioiese, Locri, Nuova Igea Virtus, Città di Sant’Agata, San Luca, Vibonese, Akragas, Canicattì, Licata, Ragusa, Sancataldese, Siracusa, Trapani.

Stasera, intanto, il Città di Sant’Agata si presenterà ai suoi tifosi alle ore 19 al Castello Gallego. Un momento di festa in vista del primo impegno ufficiale della stagione 2023/2024 in programma domenica prossima alle ore 20.00 in occasione del primo turno di Coppa Italia che vedrà ospite al “Biagio Fresina” la compagine del Trapani.