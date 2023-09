Anche il comune collinare di Ali ha aderito all’iniziativa dell’ associazione cor ET amor di Ivrea e ha abbracciato le finalità del progetto Costruiamo Gentilezza.

La panchina viola della Gentilezza è stata inaugurata giovedì scorso alle 18 nella piazza del paese tra le urla festose dei bambini e i sorrisi raggianti degli adulti. Un tripudio di colori faceva da cornice allo spettacolo meraviglioso che i piccoli hanno realizzato dipingendo sassi e stampando manine. Un grande impegno dietro tutta questa festa di bambini…

La panchina è stata inaugurata alla presenza del Sindaco, ingegnere Natale Rao, dell’ assessore allo spettacolo, nominata assessore alla gentilezza Fulvia Zilioli, dell’ambasciatrice di gentilezza, rappresentante della Sicilia, Katia Gussio, della vicesindaca Giusi Panto’, dell’assessore Giuseppe Raneri e del Consigliere Antonio Andronaco.

La referente del progetto Costruiamo Gentilezza Katia Gussio ringrazia l’amministratore comunale di Ali. “È stato davvero un pomeriggio intenso e pieno di emozioni che solo i bambini sanno regalare. Ringrazio tutti di cuore per avere risposto al mio invito nel voler creare un angolo di gentilezza nel proprio paese. Prendiamo quindi spunto dal messaggio che i ragazzini del Comune di Alì hanno scelto e apposto sulla panchina viola, tramite targhetta che testualmente cita: “Nessun atto di gentilezza per piccolo che sia è mai sprecato” e facciamone il nostro stile di vita.

L’amministrazione comunale fa sapere che: “Oggi si conclude il nostro progetto estivo “divertirsi insieme” che ha avuto come protagonisti i nostri bambini e ragazzi. Abbiam volutamente fatto coincidere in questa data l’inaugurazione della panchina viola proprio perché riteniamo loro i maggiori destinatari del progetto! Coinvolgendoli in svariati ambienti sociali, che siano la scuola, lo sport, giiochi. Sulla panchina abbiamo affisso la targhetta con su una citazione del noto scrittore Esopo, che credo racchiuda al meglio il senso di questa parola GENTILEZZA. Credo che ogni singolo gesto per piccolo che sia, una parola, un sorriso, un abbraccio che a noi può sembrare banale, può fare arrivare gratitudine, cortesia a chi la riceve. Abbiamo tutti i presupposti per fare partire questo progetto faremo piccoli passi per arrivare a raggiungere le finalità di questo programma!