Sant’Agata di Militello – Si è svolto Mercoledì 30 Agosto, presso il Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Scrittori al castello”, con la presentazione del libro “Itaca” di Luciano Mirone.

La manifestazione “Scrittori al castello” ha avuto come ospiti, fra gli altri, Simona Lo Iacono, Salvatore Burrafato, Marina Romeo e Lucia Ferrara; artefici della rassegna, molto apprezzata dal pubblico, sono stati l’Assessore Comunale alla Cultura, Turismo e Spettacolo Salvatore Sanna, e il Consigliere, con delega alla Cultura, Dora Damiano.

Luciano Mirone è giornalista, saggista, scrittore e cultore cinematografico e il suo volume “Itaca” è la storia di un viaggio, reale e immaginario insieme, di un padre e di un figlio. Reale perché narra la lunga peregrinazione in Sicilia del primo come ufficiale dei Carabinieri, e del secondo come cronista e testimone di tanti fatti di cronaca; immaginario, invece, perché l’intreccio fra vicende personali e storia ufficiale offre all’autore/narratore lo spunto e il pretesto, per riflettere sui cambiamenti significativi della società. Luciano Mirone, nel corso della presentazione del libro, ha risposto alle docenti Prof.sse Katia Bertino e Lucia Di Fazio con quella precisione, puntualità, dovizia di particolari e amore per la verità, che contraddistinguono la sua scrittura. Il numeroso pubblico presente ha seguito con interesse e attenzione l’illustrazione del volume.