Partirà Lunedì 4 Settembre alle ore 18:00, presso lo Stadio Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, la preparazione atletica della Polisportiva Rocca 2023 in vista della nuova stagione nel Campionato di Terza Categoria.

La formazione giallo-verde si ritroverà agli ordini di mister Alessandro Giacobbe e guidata dal Presidente Francesco Pruiti, in modo da iniziare gli allenamenti per il torneo 2023/2024; sono stati convocati 22 calciatori, che formeranno la rosa della nuova realtà calcistica creata nel Comune di Capri Leone.

Il nome della squadra rievoca quello della prima società calcistica formatasi a Capri Leone, nata nel 1973; anche la scelta dei colori sociali, il giallo e il verde, sono da riferire ai colori della prima Polisportiva Rocca. La seconda maglia, invece, sarà colorata di bianco e azzurro, i colori che per molti decenni hanno regalato gioie ed emozioni alla comunità caprileonese. In precedenza l’Assemblea dei Soci Fondatori aveva provveduto, in seguito a un incontro societario, alla nomina come Presidente del giovane Avv. Francesco Pruiti, il Vice Presidente è Calogero Sciortino, il Segretario è l’insegnante Antonino Raffiti, mentre la funzione di Tesoriere viene ricoperta dal Ragioniere Giuseppe Triscari Barberi.

Nell’elenco dei convocati e dei calciatori aggregati compaiono giocatori, molto conosciuti nell’ambiente calcistico dei Nebrodi e che hanno giocato in categorie superiori, tra cui: Alessio Antonuccio, Simone Cangemi, Andrea Caruso, Kevin Di Giandomenico, Antonino Fazio, Matteo Lombardo, Nunzio Lombardo, Antonino Onofaro, Pietro Sciortino, Antonio Pettignano e Ivan Sgrò.