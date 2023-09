L’Aluntina ha rafforzato la batteria degli juniores, con la riconferma di Thomas Miceli e gli acquisti di Ettore Arcodia, Antonino Pidalà e Michael Cala Lesina.

La formazione di San Marco d’Alunzio, che disputerà il prossimo Campionato di Promozione Girone B (al via nel weekend tra il 9 e il 10 Settembre), dunque puntella la propria rosa con alcuni giovani (nella foto con il Direttore Sportivo Gaetano Rifici), che saranno importanti durante la stagione.

L’Aluntina ha giocato Domenica scorsa in casa l’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino” ed è stata sconfitta 4-2 dal Rosmarino; inutili per la compagine di San Marco le reti di Truglio e Carbonetto. Il match di ritorno si giocherà Domenica 3 Settembre alle ore 15:30, presso il Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone. La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia ha poi stilato i calendari dei vari gironi, con l’Aluntina che giocherà la prima giornata in casa contro la Pro Mende.