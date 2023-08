Aveva 53 anni Giuseppe Saverio Lombardo, il 53enne originario di Marsala che ha perso la vita insieme al messinese Kevin Laganà ed altri tre colleghi nell’incidente ferroviario verificatosi a Brandizzo, in Piemonte.

Giuseppe, fino al 2001, aveva vissuto nel centro lilibetano per poi trasferirsi in Piemonte a cercar fortuna. A Vercelli aveva trovato lavoro alla Sigifer, impresa leader nel settore per la costruzione e manutenzione di impianti ferroviari. Era sposato e lascia un figlio. La notizia della sua morte ha destato profondo sgomento a Marsala.

Il Sindaco Massimo Grillo e il Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: “E’ stato terribile apprendere questa tristissima notizia. Non si può continuare a morire mentre si lavora. Siamo costernati ed esprimiamo non solo ai familiari del marsalese Saverio Giuseppe Lombardo di 52 anni, originario della contrada Matarocco, ma a tutti i parenti delle altre vittime (un altro il più giovane di soli 29 anni era nativo di Messina), tutto il nostro cordoglio. Il lavoro, fonte di reddito per ognuno di noi, deve essere svolto in piena sicurezza”.