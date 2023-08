“Kevin era una persona meravigliosa, un ragazzo che ha sempre lavorato da quando aveva 18 anni”. A parlare è Cinzia, cugina di Kevin Laganà, il giovane di 22 anni rimasto ucciso nella strage ferroviaria di Brandizzo, in Piemonte, costata la vita a cinque operai.

Tra loro c’era anche il giovane messinese. Stenta a credere alla disgrazia il papà di Kevin, Massimo, cui il figlio era legatissimo. Per lui il suo ragazzo aveva espresso parole d’affetto meravigliose sui social, a testimoniare quel grande legame. Era il giorno della Festa del Papà 2020: “Tu sei la cosa più importante che abbia nella vita…il miglior padre che si possa avere…ti amo sei l’unica cosa al mondo che mi fa star bene e che ogni giorno quando ti vedo spero di non staccarmi mai da te perché cosa di meglio non c’è. Ti amo vita mia auguri”. Oggi c’è solo rabbia, dolore e disperazione tra i parenti di Kevin. La cugina Cinzia piange e pronuncia a denti stretti qualche parola di fronte ai giornalisti: “Sono morte cinque persone. Qualche errore c’è stato. Non riesci più ad andare a casa, non riesci più a vivere”, ha detto a Repubblica.

Dolore espresso anche da Melania, la compagna del papà di Kevin. Lo ha cresciuto, insieme al fratello, come fossero loro figli. Ha raccontato alla stampa dell’ultima cena con il ragazzo che poi è uscito per andare al lavoro.