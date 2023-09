Sono diverse le biblioteche, ricadenti nel territorio tirrenico, che hanno ricevuto dei contributi per l’acquisto di volumi.

A ricevere un contributo di 4.232 euro per l’acquisto di libri per l’anno 2023 sono state la biblioteca

Elvira Giorgianni Sellerio di Santa Lucia del Mela, la Salvatore Pugliatti di Pace del Mela, la biblioteca comunale di Rometta, di Condrò, di Roccavaldina, Olivieri e Gualtieri Sicaminò.

Le biblioteche Comunali di Torregrotta e Mazzarrà Sant’Andrea hanno ottenuto 1.813,75 euro. Milazzo, per la biblioteca comunale Zirilli Pellegrino, ne ha ottenuti 8.464,15.

“Passo dopo passo -ha commentato il Sindaco Matteo Sciotto- andiamo ad incrementare il patrimonio bibliografico di Santa Lucia del Mela e rendere più ampia l’offerta culturale per le cittadine e i cittadini.”

“Un segnale importante per rafforzare la cultura ed il piacere di leggere.” È stato invece il commento del Sindaco di Condrò Giuseppe Catanese.

“Quest’anno abbiamo ottenuto un finanziamento – ha commentato Nicola Merlino, Sindaco di Rometta – di € 4.232,08, ed è nostro intendimento comprare tutti i principali libri sulla storia della mafia, sulle connivenze, sui patti scellerati, sui tanti uomini e donne che hanno dato la vita per combatterla e di allocarli, tutti, in una sezione da realizzare nell’Aula della Memoria delle Vittime della mafia. L’ammissione anche a questo finanziamento e l’entusiasmante percorso che abbiamo effettuato con la nostra biblioteca, in questi anni -fatemi dire- ci rende particolarmente orgogliosi e soddisfatti.”