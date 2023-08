Sono 594 le persone controllate, 1 indagato, 1 sanzione elevata, 174 bagagli ispezionati, 84 agenti impegnati in 41 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la decima giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 28 agosto 2023 per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

Gli agenti della Polfer della Sicilia, sotto il coordinamento della Centrale Operativa Compartimentale della Polfer della Sicilia e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania e Palermo, nonché della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza del Gruppo di Messina, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli, supportati da equipaggiamenti quali metal detector e smartphone di ultimissima generazione che hanno consentito di velocizzare le verifiche.

A Messina, il fiuto del cane antidroga “EDIPO”, ha consentito di individuare, tra i tanti viaggiatori, due giovani 26enni, un uomo e una donna entrambi di nazionalità iraniana, mentre cercavano di guadagnare l’uscita dalla stazione evitando il controllo di Polizia.

La donna, alla vista degli agenti e dell’unità cinofila, ha spontaneamente consegnato un ovetto e una bustina di plastica contenenti sostanze verosimilmente riconducibili a stupefacente, circostanza che ha indotto gli agenti a sottoporre la coppia e i loro bagagli ad una perquisizione, con il rinvenimento, nel portafogli della giovane, di un francobollo di LSD e di altra sostanza, verosimilmente MDMA, che la stessa nascondeva nelle parti intime. Per l’illecito amministrativo, la donna è stata segnalata all’Autorità competente ed il materiale stupefacente rinvenuto posto sotto sequestro.