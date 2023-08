Un morto e quattro feriti come tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla SS575 Troina-Catania.

La vittima è una donna che viaggiava con il marito. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso, in gravi condizioni, presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania. Anche la figlioletta dei due è rimasta ferita nel sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’auto sulla quale viaggiava la famiglia sia stata centrata frontalmente da un’auto che pare procedesse a velocità sostenuta in direzione Troina. Gli occupanti di una terza auto sono rimasti lievemente feriti. Gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente dell’auto che avrebbe invaso la corsia opposta.