Quella di oggi è una giornata che si rivelerà all’insegna di condizioni cielo poco nuvoloso.

Temperature stazionarie con le massime che potranno raggiungere i 28° C e le minime che raggiungeranno i 20°C. I venti spireranno ormai deboli da Maestrale. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà mosso con moto ondoso in attenuazione, calmo il mar Ionio.