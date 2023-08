Il San Fratello ha vinto 1-0 contro il Città di Mistretta, nel recupero del match di andata di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, disputato ieri pomeriggio allo Stadio “Fresina” di Sant’Agata di Militello.

L’incontro è stato deciso nel finale dal calcio rigore siglato da Basilio Ceraolo, che permette al San Fratello di avere un piccolo vantaggio in vista della partita di ritorno, che si giocherà Domenica 3 Settembre alle ore 15:30 a Mistretta.

Le altre partite di andata di Coppa Italia erano state disputate Domenica 27 Agosto e avevano ottenuto importanti successi il Città di Galati (3-0 casalingo alla Polisportiva Gioiosa), il Rosmarino (4-2 in trasferta sull’Aluntina), la Santangiolese (3-1 in casa sulla Nuova Rinascita Patti), l’Aquila Bafia (2-0 sulla Nuova Azzurra Fenice) e la Pro Mende (che si è imposta 2-1 in casa sul Valle del Mela).

La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia effettuerà nella giornata di oggi la compilazione dei calendari del Campionato di Promozione, insieme a quello di Eccellenza, dopo aver già diviso le squadre partecipanti al torneo in 4 gironi.