Naso – Saranno i “Nomadi” ad esibirsi domani sera in Piazza Roma, in occasione dei solenni festeggiamenti di S. Cono Abate, concittadino e Patrono del Comune di Naso.

In mattinata alle ore 11:00 verrà celebrata la Santa Messa da Don Antonio Lo Presti, neo arciprete di Sant’Angelo di Brolo, e in seguito prenderà il via la processione del fercolo con il busto e le reliquie di S. Cono, per le vie del centro e di Bazia. Ci sarà una sosta in Piazza Roma per l’offerta dei voti, e nel pomeriggio alle ore 18:30 ci sarà un’altra Santa Messa nella Chiesa di Bazia.

Lo spettacolo musicale dei “Nomadi“, in programma alle ore 21:30, sarà seguito dallo spettacolo pirotecnico alle 24:00. I “Nomadi” sono un gruppo musicale fondato nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio; il gruppo ha pubblicato ben 82 album, tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie, ed è fra i più longevi complessi al mondo con sessanta anni di attività. Tra i brani più celebri dei “Nomadi” si ricordano “Io Vagabondo“, “Dio è morto“, “Ti voglio”, “Ho difeso il mio amore“, “Un pugno di sabbia“, “Crescerai“, “Canzone per un’amica“, “Io voglio vivere“, “Sangue al cuore“, “Dove si va“. I “Nomadi” hanno avuto quattro voci, Augusto Daolio (fino al 1992, anno della sua morte), Danilo Sacco (dal 1993 al 2011), Cristiano Turato, cantante di origine padovana, voce del gruppo dal 2012 al 2017, e dal 2017 Yuri Cilloni, già cantante del “Lato B“, cover band dei “Nomadi“. Il messaggio che sin dagli inizi i “Nomadi” trasmettono è di denuncia e di impegno sociale, mai troppo politicizzato; caratteristica dei loro concerti sono i messaggi, gli striscioni e i regali mandati dal pubblico sul palco e letti tra una canzone e l’altra.