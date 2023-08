Sabato 2 Settembre prenderanno il via nel Comune di Mirto due weekend di esperienze sensoriali, tra odori e sapori dei Nebrodi, nell’ambito della terza edizione dell’evento “Borghi dei Tesori Fest“, che coinvolge 37 Comuni siciliani e che in alcuni paesi ha avuto già inizio il 26 Agosto.

“Borghi dei Tesori Fest” riguarda borghi di mare e di montagna, arrampicati sulle rocche, immersi nei campi di grano, nascosti tra le valli, poggiati sulla costa. Si tratta di un circuito di bellezza, di storia e di natura che, apre congiuntamente le sue porte per tre weekend, svelando tesori sconosciuti (chiese, castelli, eremi, abbazie, grotte, palazzi nobiliari), visitabili con un unico coupon. Luoghi e storie di una Sicilia profonda e bellissima, animata da 500 giovani che accoglieranno e condurranno per mano i visitatori; e poi si svolgeranno passeggiate, esperienze, scoperte.

Mirto è un borgo dall’anima “verde” sin dal suo nome, che evoca la celebre pianta aromatica tipica della macchia mediterranea. Il paese di Mirto torna al “Borghi dei Tesori Fest” con un programma ricchissimo, tra esperienze sensoriali, passeggiate in jeep, costumi d’epoca e un particolarissimo Museo con i ricordi dei vip; si scoprirà tutto nei prossimi due weekend, il 2-3 e il 9-10 Settembre. Sabato 2 Settembre si terrà la Masterclass dedicata agli odori dei Nebrodi, sulle orme di Francesco Cupani, frate francescano e naturalista che nacque a Mirto nel 1657. Fondatore dell’orto botanico di Misilmeri, Cupani dedicò tutta una vita alle scienze naturali, studiando soprattutto la flora endemica della Sicilia. Tutti i weekend, dalle 16:00 alle 18:00, si potrà scoprire anche una start up innovativa, che da Mirto è riuscita a esportare le specialità siciliane in tutto il mondo; verranno spiegate, con tanto di lezione pratica, come si realizzano le vere arancine e arancini siciliani.

Restando in tema di eccellenze del territorio, non può mancare il maialino nero dei Nebrodi. Sabato 9 Settembre alle ore 9:30 si potrà visitare un allevamento immerso in un noccioleto, con una degustazione guidata di salumi e formaggi prodotti in azienda. Se invece i visitatori preferiscono il miele, che con i formaggi va perfettamente a braccetto, tutti i weekend alle 10:00 potranno incontrare uno degli apicultori che proteggono l’Ape Nera Sicula, per millenni regina incontrastata della Sicilia e che poi negli anni Settanta ha rischiato di scomparire. Nei due weekend saranno anche svelati tutti i segreti dell’olio extravergine d’oliva, durante la visita a uno dei frantoi dei Nebrodi; i visitatori andranno a piedi fino all’uliveto e poi saliranno in jeep per raggiungere l’azienda, dove potranno scoprire le diverse varietà di olive, per concludere con una degustazione di olio, pane e olive.

I luoghi sono due Musei-gioiello, che si potranno visitare in entrambi i weekend. Dalle ore 10:00 alle 19:00 sarà aperto il Museo del Costume e della Moda Siciliana, negli splendidi saloni del Palazzo appartenuto alla famiglia Cupane, al cui interno si trova una collezione di oltre mille e cinquecento abiti, cappelli, pizzi e vari accessori provenienti da famiglie siciliane. Invece dalle 17:00 alle 20:00 si potrà osservare il particolarissimo Museo “Le memorie di Colapesce”, creato da Toti Librizzi, per quarant’anni barman del Grand Hotel ed des Palmes di Palermo. Un testimone delle visite in Sicilia di famosi personaggi della cultura e della politica; di questa storia di vita, Toti Librizzi ha conservato quattromila preziosi cimeli, che adesso sono esposti nella sua casa di Mirto. Saranno in programma anche due passeggiate per i weekend; la prima di mattina alle 10:30 all’interno del centro abitato, sulle orme dei bizantini, con tappa nelle belle chiese, fiore all’occhiello della comunità mirtese di appena 900 abitanti. L’altra passeggiata sarà pomeridiana (alle ore 16:00) tra ulivi e roverelle, che circondano il borgo.