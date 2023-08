Aria di crisi al Comune di Villafranca Tirrena dove, tra sconcerto e stupore, Matteo De Marco ex Sindaco di Villafranca Tirrena, insieme a Salvatore Puglia, entrambi componenti del Gruppo Villafranca Bene Comune si sono dimessi dal ruolo di Esperti del Sindaco.

“Ci è sembrato doveroso dimetterci vista la revoca delle deleghe Assessoriali e della nomina del Vice Sindaco – hanno detto in una dichiarazione congiunta, De Marco e Puglia – per consentire al Sindaco una più serena verifica politica. Il Gruppo Villafranca Bene Comune ha già incontrato il Sindaco ed esposto i punti di vista sull’attuale situazione politica e le richieste in termini di ruoli alla luce della conclamata esistenza dei due gruppi in appoggio all’amministrazione ed in considerazione del mutato peso politico.

Si è discusso anche delle numerose criticità che in questo momento vanno affrontate evidenziando l’assoluta necessità di concentrarsi sulla risoluzione di tematiche importanti prima fra tutte quella del fabbisogno del Personale con aggiornamento della pianta organica in quanto l’Ente deve urgentemente dotarsi di figure apicali vista la carenza in tutti i settori con conseguente limitazione dell’attività amministrativa. Il tutto nella speranza che il Sindaco prima possibile decida come procedere nell’interesse della nostra Comunità”.