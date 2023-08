Una giovanissima di 17 anni ha denunciato una violenza sessuale che sarebbe avvenuta a Valguarnera.

La ragazzata indicato un artigiano come responsabile degli abusi. La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per riscontrare le dichiarazioni e avviare indagini sull’accaduto, attivando subito le procedure del cosiddetto Codice Rosso, previste in questi casi.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, riporta Ansa. Sulla vicenda vige un comprensibile riserbo da parte degli inquirenti.