Il tormentone dell’estate dall’inizio alla fine della bella stagione. La bretella sul Torrente Mela ha fatto discutere per la sua mancata apertura in alta stagione e per l’apertura avvenuta solo dopo Ferragosto. E poi anche per le sue condizioni.

Stavolta ad accendere i riflettori è il Movimento Città Aperta che è pronto a manifestare domenica prossima alle ore 17 sui luoghi per esprimere il suo dissenso. Così domenica 3 settembre, gli esponenti del Movimento, saranno lì alla bretella tanto discussa. “Stiamo perdendo tutto!”, si legge su Facebook in un post che parla di “mancanza di una visione politica e di una condivisione degli strumenti di programmazione che sta portando velocemente l’intero territorio al declino, rendendo sempre più fosche le prospettive future”.

“È necessario che la classe politica in carica si assuma le proprie responsabilità invece di propinarci assurdi battibecchi e continue querele, per assolvere al compito che le spetta in quanto depositaria della fiducia elettorale: organizzare, dirigere, risolvere i problemi, programmare per il rilancio del territorio – si legge ancora – I cittadini e le cittadine non sono più disposti ad aspettare. Non si può più accettare passivamente tutto questo. Non si può più far finta di niente. È necessario mobilitarci tutti per avviare un percorso vero di cittadinanza attiva”.