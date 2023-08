Tanta partecipazione, nei giorni scorsi, alla cerimonia della presentazione dei corsi da parte dei docenti della LUTE, che si è svolta a Venetico in piazza Giovanni XXIII.

La Lute è una realtà associativa che ha come principi l’inclusione, la socializzazione, lo star bene insieme, la creatività e la cultura. L’offerta della LUTE ormai non si rivolge solo alle persone anziane ma riesce a coinvolgere persone di ogni età e con diverse aspettative culturali e relazionali. Accoglie un arco di età che va dai 30 anni agli 80 anni, ciascuno con interessi diversi ma con lo stesso desiderio di apprendimento e condivisione, favorisce quindi la socializzazione di persone di più generazioni. Proprio prendendo spunto da incontri generazionali.

Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli ed dopo i saluti ed i benvenuti di rito, la serata si è svolta con un piccolissimo assaggio delle attività svolte, come il concorso in maschera in occasione del Carnevale che ha visto sfilare delle simpatiche mascherine molto interessanti, premiate da una giuria di eccellenza formata dai responsabili della Lute di Villafranca, di Torregrotta e di Santa Lucia del Mela , rispettivamente Pippo Papalia, Rosalia Bernava e Gelsomina Zullo insieme alla professoressa Tiziana Cucé, docente di storia dell’Arte che ha aiutato a creare delle bellissime maschere, e alla fine, chiacchiere a volontà. A seguire il dialogo tra generazioni a cura di Maria Rita Gitto e Pino Mineo. La cerimonia presentata da Mariangela Liotta si è conclusa con lo spettacolo del laboratorio teatrale seguito da Nino Briguglio.

Ringrazio l’assessore allo spettacolo Carmelo Giunta per la sua disponibilità e la sua fattivita’ con l’obbiettivo finale di offrire il meglio alla città di Venetico. A dirlo è la responsabile della Lute di Venetico, Nella Trimarchi.

PRESENTAZIONE CORSI ANNO ACCADEMICO 2023/2024

ITINERARI NELLA STORIA DELL’ARTE

FRANCESE

INGLESE

SPAGNOLO

LA LINGUA DEI SEGNI

LINGUA SICILIANA

AUTORI SICILIANI DEL 900

INFORMATICA

ASTRONOMIA

PSICOLOGIA

IGIENICA…MENTE

ALIMENTAZIONE E’…. SALUTE

LEZIONI DI NATUROPATIA

I BENEFICI DELL’ALOE

LA CUCINA REGIONALE il cibo, la storia, la cultura

RISVEGLIO MUSCOLARE

BALLA CON NOI presso il team paradis

LA COSTITUZIONE ITALIANA

CHARLIE CHAPLIN dal Monello al Grande dittatore

L’ASCOLTO DELLE ARTI dalla letteratura alla musica

BURRACO

KANTA KARAOKE

LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA

LABORATORIO TEATRALE

LABORATORIO DI UNCINETTO

LABORATORIO DI CREATIVITA’ E RICICLAGGIO

LABORATORIO DI OGGETTISTICA SU STOFFA

Su richiesta, pomeriggi di cineforum e poi ritorneranno gli incontri sanitari con gli specialisti di medicina generale, ginecologia

farmacologia, cardiologia, controllo della vista, controllo gratuito dell’udito a cura della Nuova acustica di Venetico.