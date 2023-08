Sulla dotazione organica dell’ospedale di Sant’Agata Militello, la Uil Funzione Pubblica di Messina denuncia la grave carenza di personale medico anestesista.

“Nonostante la dotazione preveda nove anestesisti, da circa quattordici mesi ne sono rimasti in servizio soltanto tre”, sottolineano il segretario generale Livio Andronico ed il segretario aziendale Biagio Indriolo. “Il personale risulta insufficiente e soltanto con enormi sacrifici e abnegazione si riesce a garantire adeguati livelli essenziali ed inoltre, in palese violazione del vigente contratto, i tre dirigenti medici sono costretti a sobbarcarsi non meno di 20/24 turni mensili di reperibilità, non riuscendo ad usufruire dei turni di congedo ordinario”.

La Uil FP sollecita dunque l’Asp “al fine di non aggravare ulteriormente le condizioni di stress psicofisico a cui i dipendenti sono sottoposti, mettendo a rischio non solo la loro incolumità fisica ma anche quella dei cittadini, a reperire con urgenza ulteriori anestesisti anche attraverso temporanee assunzioni straordinarie”.