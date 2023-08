L’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino ha rimesso in moto la macchina organizzativa per la prossima edizione del Premio Nazionale di Poesia “Nino Ferraù”, che quest’anno sarà l’edizione del centenario della nascita del poeta, con la cerimonia di premiazione che si svolgerà il prossimo 14 Ottobre.

Dopo due anni di fermo, dovuto anche al periodo della pandemia, gli amministratori hanno dato il via, con la Delibera di Giunta Comunale del 7 Agosto 2023, alla programmazione dell’indizione del Premio “Nino Ferraù”, che si terrà nella settimana del 12 Ottobre in occasione proprio del centenario della nascita del poeta galatese.

Il Concorso prese il via nel 1985 e si svolse fino al 1992; nel 2018 e 2019 l’Amministrazione Comunale, guidata allora dal Sindaco Dott. Nino Baglio, ha voluto rilanciare il Premio Nazionale di Poesia, dedicato a Nino Ferraù, intendendo riaffermare il paese di Galati Mamertino come centro di cultura dei Nebrodi e onorare così la memoria dell’illustre concittadino, mettendo insieme docenti universitari, operatori culturali e amministratori in un lavoro di squadra fondamentale, per la buona riuscita dell’iniziativa. Nel periodo 1985-1992 il Premio ha fatto registrare la presenza di attori di fama internazionale come: Nando Gazzolo, Arnoldo Foa’, Paola Gassman, Ugo Pagliai; inoltre ci sono state esibizioni musicali di pregio come il concerto del flautista Severino Gazzelloni e il concerto dell’Orchestra Radio Varsavia.

L’edizione 2023 del Premio avrà risonanza a livello nazionale, grazie alla scelta di un gruppo di lavoro, che dovrà definire programmi e strategie, formato dal Sindaco galatese Avv. Vincenzo Amadore, dal Prof. Antonino Baglio, docente dell’Università di Messina – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, da Carlo Mastroeni, Presidente del Parco Letterario “Salvatore Quasimodo” di Roccalumera, da Giuseppe Ministeri, Presidente dell’Associazione Da Messina, dal poeta e scrittore Francesco Federico, dal pluripremiato scrittore galatese Cristiano Parafioriti e da Calogero Emanuele, esperto in tradizioni popolari e culturali.

Da oggi si potranno presentare le opere da parte di poeti di ogni parte d’Italia, che dovranno far pervenire le loro poesie (in italiano o vernacolo) entro il prossimo 25 Settembre; il bando e l’istanza di iscrizione si trovano sulla home page del sito dell’ente comunale www.comune.galatimamertino.me.it. Il Premio “Nino Ferraù” culminerà poi con la serata di gala del 14 Ottobre, in cui si terrà la premiazione delle opere vincitrici e un concerto d’eccezione. Si sta lavorando poi per istituire (nella casa natìa del poeta) un Museo, che può diventare un centro culturale, visitabile anche dai ragazzi delle scuole di tutta la Sicilia.

Verranno premiati i primi 3 classificati del concorso; il primo premio sarà di 400 euro + un soggiorno per due persone, al secondo classificato andranno 250 euro + un soggiorno, mentre il terzo otterrà 150 euro + un soggiorno. Sono previsti anche ulteriori riconoscimenti, menzioni speciali e segnalazioni per le altre opere meritevoli.