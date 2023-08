Hanno scelto Piazza del Popolo per la presentazione della nuova squadra dell’Acr Messina.

Il team giallorosso guidato da mister Giacomo Modica ieri ha incontrato i tifosi che hanno approfittato dell’occasione per farsi firmare autografi e e scattare selfie con i nuovi paladini biancoscudati. Non sono mancate le contestazioni quando sul palco sono saliti i sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro che hanno “accettato” i fischi ribadendo che continueranno a stare accanto alla squadra del presidente Pietro Sciotto, non presente perché in convalescenza dopo aver accusato dei problemi di salute.

Applausi scroscianti per gli interventi di Bortolo Mutti, Mimmo Giampà Gigi Lavecchia e Alessandro Parisi. Sul palco anche l’attore Ninni Bruschetta che ha ricordato l’amicizia e le collaborazioni teatrali con Pippo Sciotto, il fratello scomparso del patron biancoscudato. Un’emozionato Giacomo Modica ha preso poi il microfono, ringraziando la dirigenza per la fiducia riposta nei suoi confronti e i tifosi per il calore riservato. Applausi per i giocatori Fumagalli e Ragusa, Plescia, Salvo e De Matteis. Nota positiva a fine serata: un gruppo di tifosi ha ripulito la piazza raccogliendo bottiglie e spazzatura lasciata durante la presentazione.