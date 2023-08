“Sono stanca mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così”. Sono parole forti che giungono da una ragazza provata da quanto è stata costretta a subire lo scorso luglio.

La diciannovenne violentata da un gruppo di ragazzi lo scorso luglio a Palermo si è sfogata così sui social. Lo ha scritto a commento di una storia con frasi volgari in cui qualcuno la accusa di essere stata consenziente. “Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore”.

Stanca di leggere stupidaggini e idiozie sui social, la giovane tradisce una comprensibile fragilità. Intanto è stata portata in una comunità protetta fuori Palermo. Qui potrà ricominciare e le sarà data anche la possibilità di lavorare. Quotidianamente è in contatto con i carabinieri, uno psicologo e un legale.

Intanto è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che ha avviato una istruttoria nei confronti dei siti web che hanno contribuito alla diffusione delle generalità della giovane violentata a Palermo, riservandosi di adottare i provvedimenti necessari e di informare l’autorità giudiziari. Il Garante ha richiamato gli operatori dell’informazione e chi ritenga di occuparsi pubblicamente della vicenda “ad astenersi dall’ulteriore divulgazione delle generalità della vittima e ad adottare forme di comunicazione coerenti con la tutela della dignità della persona, evitando di aggiungere – seppur involontariamente – violenza a violenza”.