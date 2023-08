Torna domani sera, Giovedì 31 Agosto, la Stratifosi 2023 presso il Campo Sportivo “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone dalle ore 20:30.

L’evento sportivo da oltre un decennio è una delle tradizioni del paese di Capri Leone e sarà anche l’occasione per rivedere sul terreno di gioco qualche vecchia gloria, in un mix con le nuove leve. Si sfideranno in un triangolare i tifosi delle squadre di Inter, Milan e Juventus, che per una serata indosseranno le maglie della propria squadra preferita.

La Stratifosi viene organizzata dal Milan Club “Paolo Maldini” di Capri Leone, dall’Inter Club “J. Zanetti” di Rocca di Capri Leone e dal gruppo Juve, insieme al Movimento Giovanile. Per le informazioni e per poter partecipare si potrà chiedere sia al Movimento Giovanile che ai Club dei tifosi situati nel Comune di Capri Leone.