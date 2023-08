La Polisportiva Mirto ha riconfermato per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori Sergio Librizzi e Alessandro Castrovinci, dopo aver ufficializzato negli scorsi giorni i rinnovi del capitano Giorgio Frisenda e del portiere Ivan Presti.

Sergio Librizzi può giocare in difesa, in centrocampo e in attacco; è diventato un veterano della formazione mirtese e mette sempre il 100% in campo. Alessandro Castrovinci, invece, è un centrocampista, che tiene sempre alta la guardia e fa da collante tra difesa e attacco, con grinta, cattiveria, passione ed eleganza.

Proseguono dunque le conferme per il nuovo Campionato di Terza Categoria per il Mirto, dopo l’importante acquisto dell’attaccante Alessandro Di Pani, ex del Castell’Umberto. La preparazione atletica per la stagione dovrebbe iniziare Lunedì 4 Settembre, con le indicazioni e i prossimi movimento di mercato che saranno annunciati a breve.