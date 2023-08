Castell’Umberto – Si è svolta Lunedì 28 Agosto la Festa di S. Vincenzo Ferreri, Santo Patrono del Comune di Castell’Umberto, che è stata caratterizzata da fede, tradizione e musica.

In mattinata alle ore 11:00 è stata celebrata la Santa Messa solenne da Sua Eccellenza Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti, con la presenza delle autorità civili e militari del comprensorio nebroideo (oltre al Sindaco di Castell’Umberto Veronica Maria Armeli e all’Amministrazione Comunale, erano presenti diversi Sindaci e amministratori dei Nebrodi).

Nel pomeriggio, dopo la celebrazione di un’altra Santa Messa, ha preso il via la processione della statua di S. Vincenzo Ferreri lungo le vie del paese, con il tradizionale suono delle campanelle. Durante la processione è avvenuta la sosta al “Serro di San Vincenzo“, con un momento di preghiera e la benedizione del territorio circostante con le reliquie del Santo. Al termine della processione si è tenuta la solenne benedizione di tutti i fedeli intervenuti in Piazza IV Novembre.

Alle ore 22:00 si è svolto il concerto del cantante Briga, che si è esibito in una Piazza IV Novembre stracolma di gente. Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, ha raggiunto la notorietà per la partecipazione nel 2015 alla quattordicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il cantante nativo di Roma ha riproposto a Castell’Umberto i suoi brani più famosi, tra cui “Sei di mattina” (brano che ha cantato in mezzo al pubblico), “Esistendo”, “L’amore è qua”, “Baciami“, “Anche tu”, “In rotta per perdere te”.