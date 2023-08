È stata eseguita l’autopsia sul corpo della 62enne morta durante una gastroscopia lo scorso 24 agosto. Il medico legale Giovanni Andò ha effettuato l’esame come richiesto da pm Marco Accolla, il magistrato che ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte della donna.

Da prime indiscrezioni, pare che il medico non abbia ravvisato la presenza di lesioni agli organi dovute all’esame che era in corso, ma abbia invece accertato che il cuore della 62enne sia andato in sofferenza in quei frangenti, fino alla morte.

Come atto dovuto dopo la denuncia del marito della donna alla Polizia, risultano indagati due medici. Si tratta del gastroenterologo e dell’anestesista che stavano effettuando l’esame il 24 agosto scorso. All’autopsia hanno partecipato per i parenti della vittima la dott. Elvira Ventura Spagnolo, nominata dall’avvocato Pietro Venuti, che assiste il marito e gli altri familiari della donna e poi il prof. Alessio Asmundo e la dott. Daniela Sapienza, incaricati dagli avvocati Enrico Ricevuto e Bonni Candido, che assistono i due medici indagati.