Confermata l’infezione da Febbre del Nilo, la West Nile, su un paziente di 54 anni che è stato ricoverato alcuni giorni fa all’Ospedale Cervello di Palermo.

La conferma è giunta direttamente dal risultato del test per la ricerca del genoma del virus nel sangue e nel liquor eseguito presso il Centro di riferimento regionale per la sorveglianza delle arbovirosi in Sicilia.

Il paziente, già alle prese con una patologia di base, ha sviluppato una forma neuro-invasiva di febbre. Altri cinque casi di febbre del Nilo sono stati diagnosticato dal centro del Policlinico a cavallo tra l’estate e l’autunno di un anno fa. Uno di questi, purtroppo, è stato letale.