Resterà chiusa la strada statale 113 Settentrionale Sicula fino all’1 settembre per rimuovere gli alberi franati a seguito degli incendi che hanno devastato ettari di macchia mediterranea negli scorsi giorni.

Il transito sarà interdetto ai veicoli dal km 8,300 all’11,100 più conosciuto come le Quattrostrade. Necessaria la chiusura per mettere in sicurezza l’arteria a seguito delle situazioni di pericolo create dal fuoco.

Sarà consentito il passaggio solo ai mezzi diretti al Centro Neurolesi.

FOTO: FACEBOOK