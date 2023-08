Vacanzieri che decidono, di loro spontanea volontà, di raccogliere quanti più mozziconi di sigarette possibili, non sono facili da incontrare.

Eppure, causa un mare decisamente agitato, un gruppo di villeggianti ha voluto dedicare gli ultimi scampoli di vacanza a questa particolare attività riuscendo nell’intento di raccogliere oltre dieci piccole buste trasparenti (quelle che normalmente vengono usare per contenere la frutta) stracolme di cicche.

Da Troina, in provincia di Enna, e da Catania, due coppie hanno trascorso la mattinata di ieri svolgendo questo nobile gesto.

Ad onor di cronaca la spiaggia di Capo d’Orlando questa estate si è sempre presentata pulita ai numerosi fruitori, grazie al servizio svolto dagli addetti della ditta Bono, che gestisce la raccolta differenzia sul territorio comunale.

Bisogna però anche far notare che il Comune di Capo d’Orlando non ha adottato provvedimenti contro chi viene colto a gettare cicche in spiaggia, come invece previsto da un regolamento nazionale.

Infatti chi non si preoccuperà di gettare i mozziconi di sigarette negli appositi contenitori spegnendoli con nonchalance sulla sabbia, rischia fino a 300 euro di multa. A stabilirlo sono le norme del “Collegato ambientale” entrato in vigore nel lontano febbraio 2016 che commina sanzioni salate a chiunque abbandona rifiuti di piccola taglia.

Ma per attuare questo genere di sanzioni bisogna adottare un provvedimento che, manco a dirlo, a Capo d’Orlando non sembra esistere.

Tornando ai quattro turisti, hanno cominciato, armati di un retino e di tanta pazienza, a raccogliere i mozziconi di sigarette e soltanto in circa 40 metri quadrati di spiaggia sono riusciti a riempire circa dieci piccole buste di plastica trasparente.

Ma l’aspetto ancora più interessante della vicenda è rappresentato da altre persone che, dapprima incuriosite, si sono avvicinate ai villeggianti impegnati nella raccolta di mozziconi e, successivamente, si sono uniti a loro formando un piccolo gruppo intento a svolgere questo nobile gesto.

Quello dei turisti sulla spiaggia di Capo d’Orlando è un gesto che va oltre la materiale raccolta di mozziconi. È una questione di cultura, di amor proprio che può soltanto servire di insegnamento.