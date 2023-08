Il Sindaco di Castell’Umberto Avv. Veronica Maria Armeli ha conferito al Prof. Nino Gullà l’incarico a tempo determinato di suo esperto in materia sanitaria.

La nomina di Nino Gullà come esperto del Sindaco non costituisce rapporto di pubblico impiego e l’incarico decorre dalla data della Determina Sindacale, datata 28 Agosto 2023, prosegue per tutta la durata del mandato del primo cittadino di Castell’Umberto ed è, comunque, revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.

L’incarico è di natura fiduciaria e a titolo gratuito, e all’esperto saranno corrisposti eventuali rimborsi per missioni ed attività eseguite nell’interesse dell’ente comunale, debitamente documentate per l’espletamento del presente incarico. Il Prof. Nino Gullà, per lo svolgimento dei suoi compiti, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro e gli autoveicoli dell’ente, e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere delle copie dei documenti. La decisione dell’Amministrazione Comunale di affidare questo incarico deriva dall’intendimento di attuare strategie, volte alla promozione della tutela della salute attraverso modelli di intervento nella prevenzione sanitaria.