Torna alla ribalta la vicenda legata ad un dipinto, la “Madonna del Riposo”, che nel 1992 è stato trafugato dalla Curia di Santa Lucia del Mela.

Ad accendere i fari sulla vicenda è la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” che, con un post Facebook, ha invitato chiunque abbia informazioni utili per il ritrovamento dell’opera a contattare le forze dell’ordine. La “Madonna del Riposo” è un’opera, olio su tela, databile al XVII secolo. La sua misura originale è di 132X190 cm.

“Riconoscete questo dipinto? -scrivono dalla trasmissione in un post facebook- E’ stato trafugato nel 1992 dalla Curia Arcivescovile di Santa Lucia del Mela (#Messina). L’opera, un olio su tela, rappresenta la “Madonna del Riposo” ed è databile al XVII secolo. Se non è stata manomessa per ottenere più quadri, la tela misura. Chiunque abbia delle informazioni utili per il suo ritrovamento, si rivolga alle forze dell’ordine..”

FOTO: Pagina facebook “Chi l’ha visto”