Si rinnova l’appuntamento a Braidi, frazione di Montalbano Elicona, con la sagra della ricotta.

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione organizzata dai volontari del Circolo Anspi “Padre Arlotta” con il patrocinio del Comune di Montalbano Elicona, fra i Borghi più belli d’Italia, si propone l’ambizioso obiettivo di far rivivere un’esperienza autentica e immersiva nella cultura siciliana, con degustazioni di piatti dolci e salati tipici della tradizione, a base di ricotta locale.

Le vie principali della piccola frazione si trasformeranno, per l’occasione, in un luogo di festa, dove sarà possibile accompagnare le degustazioni con l’ascolto di buona musica e acquistare le eccellenze produttive nebroidee in vendita nel mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici.

«Si va avanti! – dichiara Giuseppe Di Benedetto, presidente del Circolo Anspi Padre Arlotta –Il successo della prima edizione ci ha invogliato a riproporre la sagra anche quest’anno, sperando che possa trasformarsi in un appuntamento annuale di fine estate. Ringrazio i produttori e i titolari di numerose attività commerciali del luogo, che ci hanno offerto il loro supporto, senza il quale non avremmo potuto organizzare questo evento».

La lunga giornata dedicata alla sicilianità avrà inizio alle ore 10:30 con l’inaugurazione del mercatino dell’artigianato e il taglio del nastro della 2ª edizione della “Sagra della ricotta di Braidi”, cui farà seguito un momento di musiche e danze folk sicule, con la sfilata itinerante del trio “I du Nini e menzu”.

Gli stand degustativi seguiranno invece i seguenti orari: dalle 12:00 alle 15:30 e in serata a partire dalle ore 18:00.

Tra le prelibatezze salate sarà possibile gustare: maccheroni al sugo di suino nero dei Nebrodi, arancino con ricotta e tartufo nero dei Nebrodi, panino porchetta ricotta infornata e pomodori secchi, panino con mortadella ricotta fresca e pistacchio, ricotta impanata e fritta.

I più golosi potranno, invece, deliziare il proprio palato con il cannolo siciliano, la cassata siciliana, la cheesecake ricotta e frutti di bosco, il raviolo dolce alla ricotta fritto, il gelato alla ricotta con cioccolato di modica e la ricotta calda preparata sul momento.

Nel pomeriggio spazio alla musica folk, con l’esibizione, alle ore 15:30, del gruppo folkloristico “I Cariddi” di Messina.

Alle ore 21:00 ancora musica ed intrattenimento con Gianluca Galati “GianlucaMaker”, musicista e costruttore di strumentimusicali popolari siciliani e del mondo.

La serata culminerà alle ore 22:00 con il concerto de “I Teppisti dei Sogni”.

«Lo slogan,“la Sicilia in una sagra”, sintetizza perfettamente il nostro principale obiettivo: raccontare la nostra terra attraverso i suoi sapori, le sue musiche, la sua produttività».

Questa la dichiarazione di Lorenzo Santamaria, vice presidente del circolo Anspi Padre Arlotta. «Invito tutti –conclude– a venire a Braidi per la sagra della ricotta. L’appuntamento è domenica 3 settembre a partire dalle ore 10:30».