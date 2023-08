Si va concretizzando il progetto della Sicily Bvs con un roster che continua ad attrarre giovani talenti e soprattutto siciliani.

Loris Morale, nato a Noto nel 2004, è il più giovane del nuovo gruppo della Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi. Si presenta a Villafranca Tirrena e Saponara come schiacciatore. Nella sua breve carriera ha giocato sempre nel Volley Club Avola dal 2018 al 2023, restando fermo ovviamente l’anno del Covid 2019/2020. Dopo la trafila giovanile nell’ultima stagione prima del passaggio alla Sicily Bvs ha giocato la Prima Divisione ottenendo la promozione in Serie D.

“Ringrazio il mister e il presidente – sono le prime parole di Loris Morale – per l’opportunità di giocare in un campionato nazionale per la prima volta e ringrazio i ragazzi della squadra per aver creato un bel clima tra noi”.