E’ stata presentata ufficialmente Domenica 27 Agosto, presso la Piazza San Giacomo, la squadra del Città di Galati per la stagione sportiva 2023/2024, insieme alla Festa dopo l’avvenuto ripescaggio in Promozione.

Hanno preso parte alla presentazione i giocatori della formazione galatese, insieme alla dirigenza; per l’occasione è stata anche preparata una torta, come festeggiamento per la conquista della Promozione. Il Città di Galati lo scorso anno aveva pareggiato la finale playoff di Prima Categoria contro la Nuova Rinascita Patti (squadra che ha ottenuto la Promozione, visto il miglior piazzamento dopo la stagione regolare), ma ha comunque raggiunto la Promozione, grazie al ripescaggio.

Ha già preso il via la nuova stagione per le compagini di Promozione, con il primo turno di Coppa Italia – Memorial “Orazio Siino” che si è disputato nell’ultimo weekend. Il Città di Galati ha superato in casa, al “Ducezio-Parafioriti”, nel match di andata la Polisportiva Gioiosa, con un netto 3-0; hanno deciso l’incontro in soli 4 minuti Manuel Spasaro, uno dei nuovi volti proveniente dalla Mamertina, Davide Vicario ed Eric Campisi. Nella partita di Coppa hanno esordito alcuni dei nuovi acquisti, come il portiere Simone Crimaldi, il centrocampista Giuseppe Samuel Parafioriti e proprio l’attaccante Manuel Spasaro; il ritorno contro il Gioiosa si disputerà Sabato 2 Settembre a campi invertiti.