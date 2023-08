Con l’aria che è decisamente rinfrescata rispetto all’afa di domenica scorsa, possibile che qualche pioggia faccia capolino sul messinese tirrenico tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Il tempo sarà comunque instabile.

Possibili temporali sulla Sicilia occidentale. Previsto un ulteriore calo delle temperature. Venti in rinforzo a Ponente. In serata migliora, ma ci sarà la possibilità di nuove piogge. Per quanto riguarda i mari, mossi sia il Tirreno che lo Ionio.